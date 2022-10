Bernardeschi: “In Serie A due club mi avevano cercato con insistenza”

L'ex giocatore bianconero, che ha lasciato la Juventus alla fine della stagione scorsa per trasferirsi al Toronto, ha parlato a Sky Sport

Alla fine della scorsa stagione Federico Bernardeschi ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni. Un'esperienza da cui ci aspettava di più all'inizio, vista la grande cifra sborsata dai bianconeri per comprarlo dalla Fiorentina . Alla fine il fantasista classe 1994, dopo varie voci di mercato, si è accasato al Toronto , cambiando completamente vita, dal calcio europeo alla MLS .

L'ex giocatore bianconero ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, che ne ha anticipato due estratti. L'ex nazionale azzurro ha parlato della trattativa che lo ha portato a vestire la maglia del club canadese: "Ero a scadenza, in quel periodo iniziavano ad arrivare le prime offerte e le prime discussioni. A ottobre ci fu il contatto tra il mio entourage e il Toronto. Poi ci fu un misunderstanding e non ci potemmo incontrare verso aprile maggio altro contatto più ravvicinato e allora decisi che forse era meglio andare Toronto e vedere la realtà. Feci questo viaggio un po’ in segreto".