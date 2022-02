Bernardeschi torna a lavorare parzialmente in gruppo

Bernardeschi torna in gruppo

Il gruppo si è ritrovato al JTC: come di consueto, scarico per chi è sceso in campo contro il Sassuolo, seduta tecnica con esercitazioni sulla gestione del possesso palla e lo sviluppo del gioco e della manovra sotto pressione per gli altri. Federico Bernardeschi si è allenato parzialmente in gruppo. Domani è già vigilia. L’allenamento è in programma al pomeriggio, con a seguire la partenza per Bergamo, mentre alle 12:00 Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. Come sempre in diretta su Juventus TV".