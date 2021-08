Bernardeschi pronto a giocarsi le sue carte con Allegri

In bilico il futuro del calciatore italiano

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato la seconda e ultima parte della sua preparazione, con i Nazionali che sono tornati tutti a Torino: tra ieri e oggi infatti si sono rivisti alla Continassa i Sudamericani Cuardado, Danilo e Alex Sandro, insieme ai quattro italiani che hanno conquistato la vittoria dell'Europeo Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Se per il difensore di Viterbo e il numero 22 non ci saranno problemi di permanenza, come per il Capitano Giorgio Chiellini che ha appena rinnovato il contratto per altri due anni, il numero 33 bianconero Federico Bernardeschi non conosce ancora quale sarà il suo futuro.

Mai messo sul mercato dalla Vecchia Signora, la Juventus valuterebbe offerte per il giocatore, nel caso arrivassero dalle parti di Torino, anche se con l'avanzare dei giorni la permanenza del giocatore di Carrara sotto la Mole sembra sempre più sicura: dopo un Europeo in cui ha portato il suo contributo alla causa della Nazionale, il giocatore è tornato a Torino più carico che mai, pronto a giocarsi le sue carte con Massimiliano Allegri. Bernardeschi sa di dover ritrovare la fiducia del tecnico, ed è pronto a giocarsi le sue carte: qualora poi non dovesse trovare lo spazio desiderato, a gennaio potrebbe essere possibile un suo trasferimento, anche se Federico non vorrebbe lasciare Torino.

Pochi giorni fa, lo stesso Bernardeschi ha parlato all'Alta Benemerenza, premio ricevuto dal comune di Carrara, città dove è nato: "Sono davvero contento di essere qui, fiero e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Sono contento: questa estate è stata una grandissima estate. I momenti bui fanno parte della vita, ma l'importante è rimboccarsi le maniche per trasformare i momenti difficili in qualcosa di straordinario. Per me è un momento di ripartenza, sono felice",

Il calciatore della Juventus ha anche posato sul suo account Instagram, ringraziando ancora per l'onore ricevuto: "È stato un grande onore ricevere l’Alta Benemerenza Civica della mia città, la “mia casa” come la chiamo sempre con piacere.The celebrations don’t stop".