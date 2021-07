Bernardeschi premiato da Carrara con l’Alta Benemerenza: “Un momento di ripartenza”

Le parole del calciatore della Juventus

La Juventus scenderà questo pomeriggio in campo nella prima amichevole della stagione contro il Cesena. I bianconeri, orfani di molti dei big della rosa, giocheranno con molti giovani, che fino ad ora si sono allenati con la prima squadra. Lunedì è tornato a Torino Merih Demiral, seguito nella giornata di ieri da Wojciech Szczesny, che si è subito allenato con il resto del gruppo. Dalla prossima settimana inizieranno a tornare molti dei titolari, con Cristiano Ronaldo che è atteso lunedì ai cancelli del centro sportivo. La permanenza in bianconero del portoghese sembra ormai, a meno di colpi di scena, quasi certa, per cercare di dare l'assalto alla Champions League.

Dopo Ronaldo torneranno anche gli altri nazionali, con i sudamericani e gli Azzurri Campiondi d'Europa che saranno gli ultimi a tornare. Dopo la vittoria del campionato europeo ai calci di rigore contro l'Inghilterra, a Wembley, il rompete le righe ha permesso ai giocatori di godersi alcuni giorni di vacanza, che Federico Bernardeschi sembra stia sfruttando a pieno. Dopo la notizia del terzo figlio in arrivo e le nozze con Veronica Ciardi, per il calciatore di Carrara è arrivata anche l'Alta Benemerenza, premio ricevuto dal suo comune natale: "Sono davvero contento di essere qui, fiero e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Sono contento: questa estate è stata una grandissima estate. I momenti bui fanno parte della vita, ma l'importante è rimboccarsi le maniche per trasformare i momenti difficili in qualcosa di straordinario. Per me è un momento di ripartenza, sono felice",