Bernardeschi: “Vlahovic mi ricorda Ronaldo. Juventus fondamentale per me”

L'ex giocatore della Juventus Federico Bernradeschi, oggi giocatore del Toronto il MLS, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha orparlatolato della Juventus e dei suoi ex compagni di squadra: "Alla Juventus ho vinto sette trofei e giocato alcune partite che mi rimarranno sempre nel cuore. È finito un ciclo, è stato un ciclo fondamentale per me e ora la Juventus ne apre un altro, del quale sarò il primo tifoso. Ora la Juve sta cambiando, Pogba è tanta roba. Di Maria pure. È un segnale se arrivano campioni come quelli. È gente che viene per vincere, non per partecipare. E poi c’è Allegri, persona eccezionale, per me uno dei primi cinque tecnici al mondo a livello gestionale. Dovrebbe fare il manager all’inglese, con poteri quasi totali".