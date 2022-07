Bernardeschi, esordio col botto per l’ex Juve a Toronto: subito gol e assist

Quando Federico Bernardeschi è arrivato a Torino sarebbe dovuto diventare il futuro dell'attacco della Juve . L'esterno italiano alla Fiorentina aveva fatto vedere numeri di altissimo livello, tanto che da convincere la dirigenza bianconera a spendere per lui ben 40 milioni. La realtà dei fatti è stata però ben diversa e molto più dura per il classe 1994 che alla Juve non è mai riuscito a brillare. Troppa pressione, troppe aspettative e qualche problema fisico di troppo: la ricetta perfetta per un insuccesso. All'inizio di questa estate la decisione di non rinnovare oltre il suo contratto con i bianconeri e la firma con il Toronto. L'inizio di una nuova vita.

Per Bernardeschi il Canada è la possibilità di tornare a giocare senza troppi pensieri e le molte critiche che i tifosi bianconeri erano soliti fargli in Italia. Il risultato? Il classe '94 è tornato ad essere, con tutte le dovute differenze, il giocatore ammirato a Firenze. Nella prima partita con la maglia del Toronto Bernardeschi ha fornito un gol e un assist nei primi 45 minuti. E' stato il primo a riuscirci in MLS dopo Freddy Montero per i Seattle nel 2009. Con il numero 10 sulla schiena (e contro una difesa non al livello di quelle di Serie A), l'ex Juve ha fatto vedere tutti i suoi migliori colpi, tra dribbling, passaggi millimetrici e il gran tiro da fuori area che gli è valso il gol. Al termine della partita l'esterno italiano ha detto: "Questo è un giorno speciale per me e per la squadra. Sono felicissimo per il mio debutto, ho segnato e fatto un assist. Anche se l’aspetto più importante è la vittoria: per i tifosi, per acquisire fiducia, per il futuro".