Bernardeschi: “Da oggi inizia una rincorsa fatta di orgoglio”

Il giocatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match

Nella serata di ieri la Juve è riuscita ad espugnare il campo della Salernitana, portando una grossa boccata di ossigeno in tutto l'ambiente, oltre ai 3 punti che pesano come un macigno in questo momento cosi delicato. La gara è stata decisa dalle reti dei due attaccanti Dybala e Morata, con il primo che ha sbagliato anche un calcio di rigore all'ultimo secondo dei minuti di recupero. Al termine del match è stato l'ex Viola Federico Bernardeschi ad analizzare quanto accaduto in campo e lo ha fatto ai microfoni di DAZN.