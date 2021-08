Bernardeschi cambia numero di maglia

redazionejuvenews

Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, Federico Bernardeschi ha annunciato con un video il suo nuovo numero di maglia con la Juventus. L'esterno è passato al numero 20, lo stesso che aveva con la Nazionale ad Euro 2020. Questa la didascalia del suo post: ""Il numero #20 è stato sudore, sacrificio, amicizia, passione, riscatto, gioia in #azzurro! È stato quelle "notti magiche" di Wembley. Il #20 mi ricorderà per sempre la festa nelle piazze, la gioia nei sorrisi dei bambini, un abbraccio di 60 milioni di persone. Ora voglio portare con me in bianconero queste stesse emozioni 🤍 Continuiamo a vincere!".

Federico Bernardeschi che dunque dovrebbe rimanere con ogni probabilità alla Juventus anche perché offerte per lui, per ora, non ce ne sarebbero. Ieri il giocatore è tornato finalmente dalle vacanze estive passate con la moglie dopo il matrimonio e ha fatto le visite mediche di rito pre-stagionali al J Medical. Poi l'ex Fiorentina ha svolto il primo allenamento della nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri insieme agli altri nazionali, con la Juventus con il gruppo al completo. Berna ha voglia di riscattarsi e tornare a giocarsi un posto da titolare in ogni partita della Juventus e con lui il nuovo numero 20, che gli ricorda le emozioni che ha vissuto questa estate con l'Italia.

L'esterno, infatti, è stato un protagonista "nascosto" di questo europeo. Il giocatore è stato titolare solamente con il Galles, ma i suoi contributi con Spagna e Inghilterra sono stati fondamentali, con due rigori su due messi a segno e che hanno contribuito a far vincere l'europeo con l'Italia. Dal canto suo, l'esterno ha dimostrato molto coraggio, di saper gestire appuntamenti importanti e di poter giocare i bog match senza problemi. Ora la parola chiave per Bernardeschi se vuole tornare a fare bene anche in bianconero deve essere questa: lavorare.