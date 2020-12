Berhalter: “McKennie entusiasta della Juventus e dell’aiuto di Ronaldo, migliorerà il campionato italiano”

TORINO – Il commissario tecnico degli USA Gregg Berhalter ha parlato intervistato dai microfoni di TMW del calciatore della Juventus Weston McKennie, e dell’impatto avuto dal calciatore sul calcio italiano e sui bianconeri. McKennie si sta ritagliando sempre più spazio a Torino, diventando un calciatore fondamentale per le armonie in campo di Andrea Pirlo. Come mostrato nella gara contro il Barcellona, vinta al Camp Nou per 0-3, McKennie è un punto fisso per le mediana bianconera, in quanto il lavoro di pressing e recupero di palloni che fa, non viene effettuato da nessun altro giocatore nella rosa bianconera con la stessa voglia e intensità.

“Weston al Camp Nou ha giocato un’altra grande partita, c’è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è l’esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell’inserimento in area avversaria”.

“Se mi aspettavo questo impatto con la sua nuova squadra? Sì, sono sincero. Noi abbiamo sempre creduto in Weston e nelle sue doti, ieri così come oggi. Sono convinto che sia un calciatore in grado di migliorare il campionato italiano. Lo ha già fatto in parte ima questo primo scorcio di stagione.”

Chiosa sull’umore del centrocampista americano e sulle prime impressioni avute dalla sua nuova sfida in bianconero, oltre che sul suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, dimostratosi, come con ogni nuovo compagno, disponibile e attento nei confronti del giovane americano: “Certo, McKennie ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo lo ha aiutato ad adattarsi alla sua nuova squadra e al suo nuovo Paese.”

