Berhalter: “Felice di vedere Timmy in uno dei migliori club del mondo”

Sull'edizione odierna di Tuttosport spicca l'intervista al commissario tecnico della nazionale statunitense. Queste le parole spese da Gregg Berhalter per il neo acquisto Timothy Weah: "Ampi margini di crescita e un atteggiamento contagioso, a Torino farà molto bene. In campo ha ritmo, velocità e tanti assist nei piedi. Sono felice di vedere Timmy in uno dei migliori club del mondo e orgoglioso del lavoro che ha svolto nelle ultime stagioni per raggiungere questo traguardo. Non vedo l’ora che prosegua nella crescita, sia con la Juventus che con la Nazionale, visto che a 23 anni ha ancora ampi margini di miglioramento».