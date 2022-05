Bergonzi: “Bravo Sozza in Genoa-Juve, presto sarà nei big match”

L'ex arbitro è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio, commentando gli arbitraggi della giornata.

redazionejuvenews

Mauro Bergonzi è intervenuto a 1 Football Club, programma di 1 Station Radio, per parlare degli arbitraggi di giornata. Questo il suo giudizio su Genoa-Juventus: "L'arbitro era Sozza che è il miglior giovane che ci sia in Italia. Lo dico da tempo: presto vedremo questo ragazzo arbitrare tutti i big match in Italia e in Europa. Era una partita molto difficile, ma lui è stato molto bravo come sempre. Giusto il rigore per il Genoa: De Sciglio prende nettamente Yeboah ed è sempre rigore. Segnalo, inoltre, che è un'azione che proviene da un contropiede con un gol clamorosamente sbagliato da Kean, quindi Sozza ha mostrato anche una grande prestanza fisica facendo avanti e indietro e facendosi trovare subito lì davanti".

L'ex arbitro ha parlato anche di Inter-Empoli: "Giusto togliere il rigore su Barella con il VAR anche se, onestamente, dal campo sembrava rigore anche a me e lo avrei fischiato anch'io. Poi il VAR serve esattamente a questo: a vedere gli errori e rimediare. Quindi molto bravi. A mio avviso, andava rivista meglio l'azione che porta al 2-2 dell'Inter. C'è un fallo abbastanza netto di Barella su Asllani. L'azione va rivista tutta al VAR quando si tratta di un gol, quindi, avrei dato una controllata. Rischia anche Skriniar sul 3-2 che, però, prende anche il pallone, classico fallo in cui si prende tutto. Comunque Manganiello è stato coerente tutta la partita su quel tipo di falli, quindi apprezzo l’uniformità di giudizio. Una cosa che voglio sottolineare, però, è la simulazione clamorosa di Barella sulla leggera spinta di Asllani. E' inconcepibile cercare di mettere così tanto in difficoltà un arbitro. Bravo il direttore di gara a non cadere nel tranello ma doveva tirare fuori il giallo. La cosa che mi ha infastidito è che Barella, dopo questa sceneggiata, è andato a protestare con veemenza contro l'arbitro. Parliamo spesso di cosa si potrebbe fare per migliorare il calcio, specialmente da parte dell'IFAB. Io spero che in futuro nel protocollo ci sia la possibilità di rivedere queste scene ridicole ed espellere per questi tipi di atteggiamenti non sportivi. Non dico neanche giallo per simulazione, ma proprio espulsione. Non si possono vedere queste scene ridicole per dei colpetti o dei tocchetti".

E' andata male invece in Venezia-Bologna: "Marinelli, anche se stava andando molto bene, ha fatto male in questa partita. Il rigore del 3-3 non esiste, non è mai fallo di Medel e si capisce anche da come si lancia Aramu. Bravo Maggioni, arbitro giovane e al VAR, che lo manda al monitor ma Marinelli non cambia decisione e sbaglia. Però ci tengo a sottolineare che ha fatto una stagione strepitosa, un errore lo perdoniamo anche se al monitor non dovresti. Resta un bravissimo arbitro".