Bergomi: “La Juventus mi sta sorprendendo. Ha una grande forza mentale”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha elogiato la Juventus vista contro l'Inter e nel resto della stagione. Ecco le sue parole: "L'Inter di quest'anno difficilmente aggredisce le partite fin dall'inizio tranne in alcune situazioni. Era una gara difficile contro una squadra che è prima nella top five della classifica per minori occasioni concesse agli avversari. La Juventus non concede nulla e l'Inter se tu gli giochi a specchio soffre. O rischia ma nel rischio l'anno scorso ha perso due volte contro la Juventus. Ha concesso un errore nel primo tempo e ha preso subito gol, poi è stata brava a riprenderla perché la Juventus ha fatto un errore che non fa mai".