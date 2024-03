Bergomi: “La Juve credeva allo Scudetto ma poi è crollata”

L'ex calciatore ha parlato dicendo la sua sul cammino della Juventus e sul resto della stagione in Serie A

Dopo una prima parte di stagione passata a contatto con l'inter prima in classifica, nel mese di febbraio la Juventus ha iniziato a perdere terreno dalla testa della classifica, portandosi addirittura al terzo posto e perdendo contatto con la possibilità di vincere lo Scudetto. Una crisi che ha portato i bianconeri ad essere ancora alla ricerca di una vittoria che possa risollevare il morale, dato che, esclusa quella contro il Frosinone, i tre punti mancano ormai dal 21 gennaio.

Una crisi dalla quale Allegri e la squadra sperano di uscire a partire da domenica, per gettare le basi per un finale di stagione nel quale i bianconeri non possono perdere ancora punti, e soprattutto dovranno centrare la finale di Coppa Italia.