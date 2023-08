Bergomi dopo Udinese-Juve: “Vlahovic adesso lo terrei”

Beppe Bergomi, ex calciatore della Nazionale e dell'Inter, ha detto la sua nuova Juventus, parlando anche di Vlahovic e Chiesa.

Beppe Bergomi , ex calciatore ed opinionista, ha detto la sua a Sky, parlando della Juve .

Ecco le sue parole: "Prima di aver visto la Juventus domenica pensavo che Lukaku fosse perfetto per come giocava la Juventus negli anni scorsi ma la Juve che abbiamo visto domenica se avrà il coraggio di mantenere quell'iniziativa e quella forza di pressare alto, il recupero palla, allora questo Vlahovic me lo tengo.