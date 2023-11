Bergomi: “La Juventus ha mostrato la propria solidità”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla sfida tra la Juventus ed i nerazzurri, match terminato 1-1.

Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Ha mostrato ancora una volta la propria solidità, concede davvero poco e l'Inter è stata brava a trovare il gol in una delle rare occasioni in cui la squadra di Allegri si è fatta cogliere impreparata.