Bergomi: “Entusiasmo rinnovato nel pubblico. Curioso di Milan-Juventus”

Giuseppe Bergomi ha parlato della Juventus dopo l'ultimo successo in Serie A: l'ex calciatore attende lo scontro in campionato con il Milan

Giuseppe Bergomi, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato del precedente e del prossimo incontro in Serie A della Juventus. Ecco le sue parole: "Quello che ha fatto la Juventus contro il Torino secondo me è sufficiente per rientrare tra le prime quattro. Ha ritrovato entusiasmo con il pubblico, ha grande fisicità e quattro punte forti. È vero che in alcuni ruoli può sembrare scoperta rispetto ad altri ma ha ritrovato compattezza".