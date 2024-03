Bergomi: “Con il Napoli, Juventus coraggiosa. Meritava di più”

Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha espresso la sua opinione sulla prova della Juventus contro il Napoli . Per l'ex calciatore, la sconfitta della Juventus potrebbe essere considerata in un certo senso un risultato bugiardo. Ecco le sue parole:

"Per le occasioni avute la Juventus, per come ha interpretato la partita, meritava qualcosa in più perché le occasioni sono state nette. Ho visto una Juventus coraggiosa rispetto alle ultime partite, le pressioni offensive oggi sono durate di più. Il Napoli è più compatto ma concede tanto e ha molte lacune difensive. Però almeno è squadra, lo vedi nella mentalità, nell'essere squadra e nel come sono uniti".