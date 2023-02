Bergomi: “Stimo Allegri, non è una situazione facile per i bianconeri”

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione della Juventus, parlando anche di Paul Pogba.

redazionejuvenews

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventusa tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Non è una situazione facile, ci sono state mille problematiche e trovare continuità non è semplice. Ci sono ragazzi giovani che però sentono lo spogliatoio, lo vivono e si portano dietro certe vicende. Ieri sera la Juve ha fatto un buon primo tempo, poi non è riuscita a far correre la palla. Ogni tanto si abbassa, aspetta l'avversario... Deve trovare continuità, ma capisco le problematiche.

Su Allegri? Lo stimo. Non c’è un modo giusto o sbagliato per raggiungere un risultato. Se si guarda la stagione dei bianconeri, hanno sbagliato in pieno la Champions League, ma sarebbero secondi in Serie A. Chiaro, la Juventus parte sempre per vincere, se non riesce a farlo ci sono le critiche, ma nelle difficoltà non è facile per nessuno. Bisogna remare tutti dalla stessa parte e avere una società coesa.

Come giudico la situazione di Paul Pogba? Devi vivere lo spogliatoio per capire come sta. Sul suo valore non si discute, però a questo punto, quando c’è un cambiamento, vanno fatte delle scelte per poter ripartire, e a volte bisogna farle anche diverse dall'ordinario. Va capito che idee hanno".