Bereszynski: “Sarebbe bello andare a più dieci dalla Juventus”

Il nuovo acquisto della squadra partenopea ha parlato della sfida in programma domani sera contro la squadra bianconera

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani era contro il Napoli, nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno in casa dei partenopei, e la partita potrebbe segnare l'esordio del nuovo giocatore degli azzurri Bartosz Bereszynski, che ha presentato la sfida intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

"La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d’Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo, il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio".

"Conosco Zielinski da anni, mi ha spiegato cosa significa giocare contro la Juventus in uno stadio che sarà pieno. L’obiettivo è vincere. Piotr in Nazionale mi ha anche spiegato di come si trova bene a Napoli. Sono il terzo polacco degli ultimi anni, sono molto contento, la città mi piace tanto. Sarebbe bello andare a +10 dai bianconeri, ma pensiamo partita per partita, dobbiamo essere concentrati sapendo di essere i più forti. Milik è un compagno di Nazionale, ma durante la partita non sarà nostro amico, stesso discorso vale per Szczesny. Sarà un due contro due, speriamo di essere noi più contenti a fine partita".