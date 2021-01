Berardi e la maledizione Juve: il giocatore salta la sfida per la settima volta

TORINO – Domenica sera la Juventus tornerà in campo e cercherà di continuare nella sua rincorsa al primo posto, che in questo 2021 è cominciata alla grande. Infatti, il 3 gennaio i bianconeri hanno battuto 4-1 in casa l’Udinese, mentre il 6 gennaio hanno sconfitto per 3-1 il Milan capolista a San Siro. Ottimi risultati, che hanno riscatto la squadra di Andrea Pirlo dall’ultima sconfitta subita in casa contro la Fiorentina e che l’hanno rilanciata nella corsa Scudetto. Adesso, sulla strada della Vecchia Signora, ci sarà il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che alle 20:45 del 10 gennaio scenderà sul prato dell’Allianz Stadium.

Una sfida molto interessante tra due squadre separate da un solo punto in classifica e che potrebbe risultare decisiva. Tuttavia, è una gara che fa registrare anche un dato molto negativo per un giocatore degli emiliani, che è stato di proprietà della Vecchia Signora, pur non essendo mai sceso in campo con la maglia bianconera. Stiamo parlando di Domenico Berardi, attaccante classe 1994, che con i neroverdi ha collezionato in totale 276 presenze e 95 reti.

Il calciatore della Nazionale Italiana vive una sorta di maledizione con la Juve: infatti, Berardi salterà questa sfida per la settima volta. A causa di un problema al flessore non sarà disponibile e dovrà rimanere ai box per circa 2-3 settimane. Un record negativo per questo giocatore, che a soli 26 anni è già alla sua ottava stagione in Serie A. Inoltre, questo dato non rassicura per niente neanche il Sassuolo, poiché nelle sei sfide contro i bianconeri in cui il numero 25 è mancato, gli emiliani hanno raccolto solamente un punto. Ecco tutte le sfide tra Juve e Sassuolo in cui Berardi non è stato disponibile:

1° – 15 dicembre 2013: Juventus-Sassuolo 4-0.

2° – 28 aprile 2014: Sassuolo-Juventus 1-3.

3° – 11 marzo 2016: Juventus-Sassuolo 1-0.

4° – 10 settembre 2016: Juventus-Sassuolo 3-1.

5° – 17 settembre 2017: Sassuolo-Juventus 1-3.

6° – 1 dicembre 2019: Juventus-Sassuolo 2-2.

