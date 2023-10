Juve, Berardi difficile: si pensa al ritorno in Italia di Federico Bernardeschi

La Juventus, dopo le esclusioni di Pogba e Fagioli, starebbe valutando diversi giocatori per rinforzare il centrocampo. Uno dei preferiti gioca in Francia proprio come Thuram, pupillo di Giuntoli, si tratta del mediano dello Strasburgo Habib Diarra, classe 2004, già avvicinato alla società bianconera in estate. I francesi per il cartellino chiedono circa 20 milioni di euro.