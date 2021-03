Beppe Bozzo: “Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus”

Per l'agente sportivo il futuro di Ronaldo non è in dubbio, nonostante le voci che lo vogliono in Spagna a giugno.

L'agente sportivo Beppe Bozzo non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus”. Bozzo è stato interpellato da Tuttosport per la questione più spinosa del momento. Il futuro del gioiellino portoghese infatti è in dubbio dall'uscita della Juventus in Champions League contro il Porto, c'è chi lo vede negli Stati Uniti e chi giura che ci sarà un ritorno di CR7 al Real Madrid di Zidane. Quello sul cinque volte pallone d'oro è uno degli scenari più dibattuti al momento. Soprattutto per le recenti dichiarazioni di Zidane. Tuttavia pare che Florentino Perez avrebbe chiuso la porta in maniera definita ad un ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna.

"Penso che Cristiano rimarrà alla Juventus anche il prossimo anno, come da contratto". Queste le parole convinte di Beppe Bozzo. Come abbiamo anticipato, il noto agente è stato chiamato in causa dal quotidiano sportivo di Torino in merito al futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Bozzo ha formulato la sua previsione sul destino a breve termine del portoghese. "CR7 è un vincente e come tale penso che resterà in bianconero per provare a rivincere la Champions". Perché proprio la Coppa Europea più ambita è l'obiettivo in comune tra CR7 e i bianconeri. Infatti il club juventino vuole portare a casa la “coppa con le orecchie” dopo 25 anni di assenza.

Ma Beppe Bozza non si è limitato solo a parlare di Cristiano Ronaldo, infatti si è spinto a discutere su diversi calciatori e sul loro probabile loro futuro in bianconero. "Penso a un italiano giovane come Scamacca. Il centrocampista? Locatelli tutta la vita. Il giocatore del Sassuolo conosce la Serie A, ha la maturità del campione", ha detto. Sappiamo bene che proprio Locatelli è nel mirino di Paratici da tempo, il centrocampista infatti potrebbe arrivare a Torino già a giugno e incrementare un reparto in sofferenza.