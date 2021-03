Benzema: “CR7? Dovevamo adattarci al suo gioco, ma ero felice di giocare con lui”

L'attaccante ha parlato

TORINO - Karim Benzema , attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni della rivista Icon di vari argomenti, tra cui quello di Cristiano Ronaldo . Queste le sue parole: "È uno dei migliori al mondo. Con la sua partenza, ho dovuto interpretare compiti diversi. Lui ha segnato 50 gol a stagione e noi dovevamo adattarci al suo gioco, ma ero felice di giocare con lui. Zinedine Zidane? È un fratello maggiore, mi dà sempre consigli. Vengo da un quartiere 'difficile'. Quando vedevo ragazzi più grandi, ben vestiti e con belle macchine, mi dicevo che avrei voluto essere come loro. Idoli? Non ne ho mai avuti, ma ho dei modelli: nel calcio Ronaldo, il brasiliano. Poi ammiro anche Tyson, perché come me è partito dal basso e a poco a poco siamo riusciti a emergere. Non abbiamo avuto una vita facile, nessuno ci ha mai regalato niente".

Cristiano Ronaldo e la Juventus che vengono da una bella vittoria in casa contro lo Spezia in cui il tecnico Andrea Pirlo ha espresso tutta la sua soddisfazione: "All'inizio non eravamo brillanti, normale giocando ogni tre giorni, e abbiamo cercato di gestire la partita, creando anche nel primo tempo qualche occasione. Nel secondo tempo con giocatori più freschi siamo riusciti a dare un po' più di spinta e a cambiare la gara, grazie agli inserimenti negli spazi degli esterni e dei centrocampisti. Stiamo cercando di recuperare dei giocatori, ma di certo non c'è nulla, oggi si è fermato anche de Ligt, valuteremo domani le sue condizioni, ma speriamo non sia nulla di serio. Morata? È fondamentale per noi, sa giocare con la squadra e attaccare la profondità, ora speriamo possa tornare al top in brevissimo tempo. Bernardeschi? Non è la prima volta che gioca terzino, deve migliorare in fase difensiva, ma ha una gamba importante e può ricoprire quel ruolo".