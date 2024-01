Bendtner: “Chiellini un top player, in un allenamento con lui…”

Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri in un podcast. Ecco le sue parole: "Ok, ero molto vicino alla Fiorentina, ma poi la Juventus mi voleva, quindi ovviamente sono andato invece. Avevamo una squadra con 6 grandi attaccanti. Non sono arrivato nella forma migliore, ma dopo quattro mesi senza giocare sono finalmente pronto per iniziare una partita.