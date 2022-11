Juve, gli ex bianconeri trascinano il Tottenham: Bentancur fa doppietta

Ieri la squadra di Conte ha battuto il Leeds 4-3 dopo essere stato 3 volte sotto: decisivi i 2 gol dell'uruguaiano e gli spunti di Kulusevski

redazionejuvenews

Il Tottenham rialza la testa e chiude bene il suo 2022. La squadra di Antonio Conte ieri ha vinto una partita pazzesca al Tottenham Stadium, battendo per 4-3 il Leeds e consolidando il quarto posto alla sosta per il Mondiale. Gli Spurs infatti sono andati per tre volte in svantaggio. Al 10' gli ospiti l'hanno sbloccata con Summerville, mentre al 25' Kane ha pareggiato i conti. Ma al 43', Rodrigo ha riportato in vantaggio il Leeds. Nella ripresa Davies ha segnato il gol del 2-2 al 51', rimettendola in equilibrio. Al 76' però Rodrigo ha firmato la sua doppietta per il 2-3.

E qui si scatenaBentancur. L'ex centrocampista della Juventus ha segnato il gol del pareggio all'81'. Poi, dopo appena due minuti, l'uruguaiano ha sfruttato l'assist dell'altro ex bianconero Kulusevski per il rocambolesco 4-3 finale. I due giocatori arrivati da Torino sono stati nettamente tra i migliori in campo e hanno trascinato la squadra alla vittoria.

Il centrocampista uruguaiano ha mostrato tutte le sue doti fisiche e temperamentali, oltre a quelle di incursore, che in Premier League si stanno esaltando. In stagione infatti è già arrivato a 4 gol e 2 assist. Il fantasista svedese invece è rientrato da poco da un infortunio, ma ha fatto vedere di cosa è capace. Per tutta la gara ha messo a ferro e fuoco la difesa del Leeds con una serie incredibile di iniziative sulla destra, tra cui spicca l’ultima che ha portato al gol vittoria di Bentancur. In Premier League finora ha segnato un gol e fornito 5 assist. Numeri che sanno un po' di occasione persa per la Juve.