Benitez: “Scudetto? La Juve non va mai data per vinta. Ero fan di Pirlo”

Rafa Benitez, allenatore, ha detto la sua a Repubblica sul campionato. Ecco le sue parole: "Anche in Champions non si accontenta di fare bella figura, vuole vincere. Negli anni ha avuto ottimi allenatori e buoni calciatori. Vincerà lo scudetto? Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi. Di certo ha quello che serve: entusiasmo, qualità, approccio. E la sosta mondiale potrebbe giovarle. Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L’Inter è bene attrezzata. Ma l’unica vera rivale del Napoli è il Napoli.