Locatelli: “Sbagliato l’approccio, ultimi 20 minuti da squadra con le palle”

Il centrocampista della Juventus è intervenuto a Mediaset per commentare la sconfitta con il Benfica e l'eliminazione dalla Champions League

Serata da dimenticare per la Juventus, che è stata sconfitta per 4-3 dal Benfica, dicendo addio alla Champions League. Dopo il match, Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "E' veramente un peccato. Gli ultimi 20 minuti sono da squadra che ha le palle per giocare queste partite. Vediamo le cose positive viste nei minuti finali".