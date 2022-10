Gatti: “Il rigore mi sembra assurdo, dobbiamo andare in Europa League”

Serata nerissima per la Juventus, che con la sconfitta per 4-3 contro il Benfica ha detto addio alla Champions League. Al termine del match, Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Dispiace perché avevamo ripreso la partita. Poi sull'1-1 ci è stato fischiato un rigore che mi sembra parecchio assurdo. Cuadrado era fermo, è stato un rigore parecchio generoso. C'è stata un'ultima reazione e dobbiamo pensare a Lecce e poi al PSG perché dobbiamo andare in Europa League a tutti i costi".