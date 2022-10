Benfica-Juventus: le formazioni ufficiali

I bianconeri stanno per scendere in campo contro la squadra portoghese nella penultima giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus vuole dare seguito alle due vittorie consecutive ottenute in campionato anche in Europa, con i bianconeri che affronteranno il Benfica nella partita valevole per la quinta giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. Tra le mura del Da Luz, i bianconeri cercheranno la vittoria per rimanere attaccati alla flebile speranza di qualificazione agli ottavi di finale, che comunque non dipende più solo dai risultati degli uomini di Allegri.