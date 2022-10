Allegri: “Siamo arrabbiati e dispiaciuti. L’eliminazione viene da prima”

La Juventus ha perso 4-3 al Da Luz contro il Benfica, dicendo addio alla Champions League. Dopo la partita, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Questa l'analisi del match: "Non abbiamo iniziato bene, poi ce la siamo complicata con il rigore e abbiamo avuto un’occasione con Vlahovic non sfruttata. Dobbiamo mettere da parte l’eliminazione, che ci fa male. Siamo arrabbiati e dispiaciuti, ma non possiamo far altro che pensare al Lecce. Ci sono quattro partite prima della sosta. Fino alla partita con l’Inter difficilmente recupereremo dei giocatori. Accettiamo a malincuore l’eliminazione, ma dobbiamo trasformare il dispiacere in rabbia e pensare al Lecce".