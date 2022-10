Benfica-Juve, le statistiche in vista del match di stasera

Stasera alle 21 allo stadio Da Luz i bianconeri affronteranno i portoghesi per provare a rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi

Stasera la squadra bianconera si giocherà le speranze di restare in Champions League in casa del Benfica. La Juventusha pubblicato sul suo sito le statistiche in vista del match: "Il Benfica ha vinto tutte e tre le partite casalinghe contro la Juventus in competizioni europee: 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni nel 1968, 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e 2-1 in Europa League nel 2014.

La Juventus ha vinto solo una delle sette partite in competizioni europee contro il Benfica (1N, 5P), 3-0 in Coppa UEFA nel marzo 1993 con i gol di Jurgen Kohler, Dino Baggio e Fabrizio Ravanelli.

La Juventus ha vinto solo due delle ultime otto trasferte contro squadre portoghesi in competizioni europee (2N, 4P) e nessun successo è arrivato nelle due più recenti – 1-1 contro lo Sporting Lisbona nell’ottobre 2017 e 1-2 contro il Porto nel febbraio 2021, entrambi in Champions League.

Il Benfica si potrebbe qualificare alla fase ad eliminazione diretta di Champions League per la seconda stagione consecutiva; solo una volta in precedenza ha superato la fase a gironi in due edizioni consecutive, nel 2015/16 e nel 2016/17, con Rui Vitória in panchina.

La Juventus potrebbe essere eliminata nella fase a gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2013/14, con Antonio Conte in panchina. I bianconeri erano qualificati nella fase ad eliminazione diretta della competizione in otto stagioni consecutive, prima di questo torneo.

Il Benfica è imbattuto nelle ultime cinque partite di Champions League (2V, 3N) e l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte nella competizione è stato più di un decennio fa, sei tra settembre e dicembre 2011 (3V, 3N).

Il Benfica ha apportato solo una modifica all'11 titolare in questa Champions League, meno di ogni altra squadra nel torneo in corso. In aggiunta, nessuna squadra ha utilizzato finora meno giocatori della squadra di Roger Schmidt (18).

Dall'inizio della scorsa stagione, João Cancelo (6) è l'unico terzino che ha servito più assist di Alejandro Grimaldo (4) in Champions League. In aggiunta, Grimaldo è il giocatore del Benfica che ha fornito più passaggi vincenti in questo periodo.

La Juventus dovrà fare a meno di Ángel Di María in questa partita, cioè il giocatore che ha servito un assist nel 60% dei gol dei bianconeri nella Champions League in corso (3/5). Di María, infatti, è stato coinvolto in più gol di qualsiasi altro giocatore della Juventus nella competizione in questa stagione (3).

Enzo Fernández è il giocatore del Benfica che ha portato a buon fine più passaggi (234), effettuato più contrasti (16) e recuperato il possesso del pallone più spesso (36) in questa Champions League".