Benfica-Juve 4-3: addio Champions ma il futuro è dei giovani

La partita inizia subito male, con i padroni di casa del Benfica in pieno controllo della sfera di gioco. La squadra portoghese con un fraseggio asfissiante trova diverse occasioni da gol, fino a che al 17esimo non si porta in vantaggio con un gol di Silva su calcio d'angolo. I bianconeri provano a reagire e ci riescono, trovano la rete dell'1-1 con Kean al 21esimo. E' solo un lampo in una notte buia. Il pari dura appena 7 minuti, con il Benfica subito in vantaggio grazie a una rete di Joao Mario su calcio di rigore procurato per tocco di mano in area di Cuadrado. La Juve è allo sbando e subisce il contraccolpo psicologico. Al 35esimo arriva infatti il terzo gol del Benfica, una super rete di Rafa di tacco. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato pesantissimo di 3-1.