Serie B, il Benevento esonera l’ex Juve Fabio Cannavaro

Questo il comunicato ufficiale del club: " Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra . Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

La squadra sannita per ora è stata affidata a Gennaro Scarlato, tecnico della Primavera. Cannavaro lascia la panchina giallorossa dopo 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. La situazione del Benevento in classifica nel frattempo si è fatta critica. La squadra infatti si trova al diciannovesimo posto in Serie B, con 23 punti. L'esperienza di Cannavaro da allenatore continua ad avere gli esoneri come costante, dopo quelli in Cina e Arabia Saudita.