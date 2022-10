Benetti: “Pioli attento nei corsi, Allegri aveva qualcosa in meno”

Romeo Benetti, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Gazzetta, parlando dei due allenatori di Milane Juventus, ovvero Pioli e Allegri. Ecco le sue parole sul tecnico dei rossoneri: "Non sapevo di questa coincidenza di date. Stefano era molto attento ai corsi, non si perdeva una lezione, seguiva tutto e quando parlava lui gli altri stavano zitti e lo ascoltavano, perché non diceva mai banalità. Si può dire che aveva già allora il piglio del leader che gli viene riconosciuto oggi. Io ho giocato con Scirea e, ripensando a lui, Stefano gli assomigliava caratterialmente, perché per essere leader non è necessario fare tanti discorsi. Grande allenatore? I presupposti c’erano tutti, ma poi non basta essere bravi. Bisogna anche vedere dove trovi. Lui è sempre stato bravo e soprattutto ha avuto pazienza di aspettare che arrivasse il suo momento, perché avrebbe meritato di vincere uno scudetto prima".