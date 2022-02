Bendtner “Alla Juventus grande etica professionale, anche se si fumava”

L'ex giocatore, tra le altre della Juventus, ha parlato del suo arrivo a Torino e del primo giorno passato alla Continassa con i nuovi compagni

Situazione diversa da quello che succede in Inghilterra, soprattutto quando nella stessa situazione fu colpo Mario Balotelli al suo arrivo oltremanica, con il vizio del fumo che l'attaccante italiano si era portato dietro: "È divertente, perchè mi ricordo quando Mario Balotelli è venuto in Inghilterra e tutti quanti parlavano di lui che fumava in bagno. Ed è diventato un caso sui giornali, un calciatore che fuma. Ma in ogni squadra in cui sono stato c'era qualcuno che fumava. Era una cosa molto comune in Italia, molto di più rispetto a quello che succedeva in Inghilterra".