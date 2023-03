Benatia su Roma-Juve: “Dico 1-1, con gol di Dybala e Kean”

Questa sera la Juventus affronterà la Roma allo stadio Olimpico. In vista del big match, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Mehdi Benatia . L'ex difensore ha parlato di Di Maria , che sta trascinando la squadra: " Negli ultimi 15 anni è stato uno dei più forti a livello di assist e gol, come Ozil . Angel è un campione. Con noi c’era Dybala, dieci fenomenale, che sta disputando una gran stagione alla Roma. All’inizio, purtroppo, alla Juve sono mancati tanto Di Maria e Pogba, i top acquisti estivi. Paul quando sta bene è determinante: garantisce tecnica, fisicità, gol e assist . Mi dispiace tanto per lui, ha vissuto un anno difficile. È una persona per bene. Non sono stupito di rivederlo alla Juve. Quando lo affrontammo a Manchester, lui mi disse che amava la Juventus e sarebbe voluto tornare . Appena sarà al top, porterà la squadra in alto".

In prospettiva Allegri potrà schierare il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa: "Sì. Però mi piacerebbe vedere di più Cuadrado che è davvero forte. Ovviamente gli anni passano anche per lui, ma Juan è uno che fa sempre la differenza. Per Chiesa invece ho un debole". Sul numero 7 ha detto: "Federico ha capito tutto del calcio: ha tecnica, fisicità, vince i contrasti, lotta come un leone, ha una cattiveria agonistica incredibile per l’età e la posizione in cui gioca. Peccato per l’infortunio che ha avuto l’anno scorso. Ma se Chiesa sta bene, il salto di qualità è garantito sia per la Juve che per l’Italia".