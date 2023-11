Benatia nuovo consigliere sportivo dell’Olympique Marsiglia

"L'Olympique Marsiglia informa che è stato raggiunto un accordo con Medhi Benatia per esercitare le funzioni di consigliere sportivo. Formatosi all'OM, ha poi giocato in alcuni dei club europei più prestigiosi, tra cui Bayern Monaco e Juventus. Mehdi Benatia metterà a disposizione dell'OM la sua esperienza e conoscenza del calcio moderno in stretta collaborazione con Pablo Longoria, presidente del consiglio di amministrazione, e Stéphane Tessier, per attrarre, formare e trattenere i migliori talenti".