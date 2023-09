Beltrame su Conte: “Mi promise un posto in prima squadra…”

Stefano Beltrame, ex calciatori della Juventus, ha detto la sua sull'esperienza in bianconera, parlando anche di Conte.

Stefano Beltrame, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Calcio2000. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com:"Esordio col Genoa? I giudizi su di me furono molto buoni, sfiorai il gol e cercai il più possibile di esser d'aiuto per i compagni. Tanto è che Conte, nelle interviste post partita, disse apertamente di non aver più bisogno di attaccanti in quanto la quinta punta sarebbe stata Beltrame.

Pochi giorni dopo arrivò Nicolas Anelka. A parte una rifinitura svolta prima del match di Monaco di Baviera con il Bayern, non ebbi più modo di allenarmi con la prima squadra. A distanza di anni, sinceramente, non ho ancora capito il perché. Dall'oggi al domani mi ritrovai ad esser fuori, a livello mentale fu una bella mazzata. Non mi aiutò nemmeno il rendimento del francese, che in sei mesi giocò pochi minuti e non fece nemmeno un gol.

Baroni, il tecnico della Primavera, si accorse di tutto e mi aiutò molto in questa situazione. Parlandone con lui, riuscii a ritrovare un po' di serenità. Lo vidi subito nella doppietta che rifilai al Parma. Lo ringrazio ancora oggi, per me è stato molto importante quel momento".

