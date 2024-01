Bello: “Berardi voleva la Juventus anche per Magnanelli”

Luca Bello , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "La Juve questa sera incontra i suoi fantasmi, dato che Dionisi in quattro partite contro i bianconeri ne ha vinte tre. È vero anche però che quello di oggi è un Sassuolo che arriva alla partita con la difesa a pezzi, Toljian si è fermato e sarà out per qualche partita, Viña è infortunato, e Viti non è ancora al 100%.

Berardi? Quest'estate voleva a tutti i costi la Juve anche per l'arrivo a Torino di Magnanelli, a cui è legatissimo, ma quando Carnevali ha messo il veto non c'è stata più alcuna possibilità, penso se ne riparlerà a giugno. Di certo in questo campionato, senza Berardi il Sassuolo può prepararsi le valigie per andare in Serie B, perchè Berardi o fa i gol o li propizia, è fondamentale per questa squadra. Lui è pronto ad una nuova avventura, ma non vuole spostarsi più di tanto e se dovesse farlo preferirebbe sicuramente Torino, è un ragazzo molto riservato e come ho detto, il fatto stesso che a Torino troverebbe Magnanelli dona alla destinazione un grandissimo appeal".