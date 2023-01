Bellinazzo: “Questioni aperte non solo sulla Juve. Sarà estate caldissima”

La squadra bianconera continua a lavorare sul campo in vista della partita di domenica contro il Monza, in programma alle 15 all'Allianz Stadium. Nel frattempo però la società deve fronteggiare le questioni giudiziarie. La penalizzazione di 15 punti in classifica data alla Juventus da parte della Corte d'Appello della FIGC pesa come un macigno sulla stagione bianconera. La Juve infatti era arrivata saldamente sul podio del campionato, nonostante la disfatta di Napoli. Ora invece è scivolata al decimo posto, a quota 23 punti, lontana molti punti dalla zona Champions.