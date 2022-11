Bellinazzo sul caso Juventus: “Era nell’aria, ma notizia sorprendente”

Marco Bellinazzo, giornalista, ha analizzato la vicenda societaria della Juventus, parlando anche dell'operato dell'ex presidente Agnelli.

redazionejuvenews

Marco Bellinazzo, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "C’è da dire che delle voci in merito già c’erano, ma è giunta sicuramente a sorpresa questa notizia. E’ una cosa che va ora capita nelle sue conseguenze con il proseguimento dei mesi, mentre le ragioni in parte le comprendiamo. Fino al 18 gennaio adesso sarà un periodo di ordinaria amministrazione, dopo di che si potrà capire finalmente meglio cosa acadrà in termini di continuità del club".

Sulle dimissioni: "Non era l’unica soluzione ma una buona soluzione, quella che a parer mio era quella più opportuna in questo momento. Da un lato è stata fatta per mettere a riparo la società dal rinvio a giudizio perchè non è opportuno avere un CdA che è sotto preocesso per una società che è quotata in borsa. Arrivati ad un certo punto c’era una spaccatura sull’approvazione del bilancio 2022, una situazione di stallo che evidentemente poteva essere superata solamente in questo modo".

Sulle possibili pene: "Bisogna capire cosa verrà fuori da questo rinvio a giudizio. La Juve ha accolto le inchieste della CONSOB anche sula riscrittura dei bilanci, può essere in qualche modo un attenuante. Potrebbero esserci sanzioni di tipo penale per la società di non grave entità. Sul piano sportivo bisogna vedere sulla questione plusvalenze che era stata archiviata, perché se dovesse emergere qualche altra questione che fino ad ora non era nota di potrebbe riaprire tutto. E a quel punto anche sul piano sportivo potrebbero esserci ripercussioni".