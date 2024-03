Bellinazzo: “La Juve punta giustamente ad un posto nel Mondiale per Club”

Marco Bellinazzo , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole su X sulla querelle con il Napoli per il posto nel Mondiale per Club:

"La Juventus ha tecnicamente scontato con l’assenza dalle Coppe in questa stagione le violazioni sanzionate in ambito Figc e Uefa e perciò può aspirare legittimamente al mondiale per club con i punteggi acquisiti negli anni precedenti. La FIFA non poteva che ribadire ciò.