Bellinazzo: “Diritti TV? Bisogna abbassare i prezzi. Sul match in chiaro…”

La partita del sabato in chiaro è una possibilità. Mediaset vuole replicare la scommessa fatta sulla Coppa Italia. Il problema è che nel momento in cui cedo in chiaro una partita importante, quella del sabato sera, tolgo un elemento prezioso ai bandi per la pay tv. Mediamente per i prezzi attuali una partita di Serie A costa tra i 3 e i 3 milioni e mezzo, facendo i conti della serva. Tolto Juve, Inter e Milan, che fanno il 70% dell’audience, un altro 15% lo fanno Roma e Napoli. Il resto delle squadre fa pochi spettatori. Se tu togli una partita di quelle squadre che portano audience, Sky e Dazn sono legittimate a chiedere lo sconto. Devi capire quanto offre Mediaset e se il gioco vale la candela. Se vendi a meno di 900 milioni non so quanto ti convenga vendere tra i 5 anni, forse sarebbe meglio vendere per 3 anni e poi tentare un rilancio. Si sta ragionando su tutte queste valutazioni".