Bellinazzo: “Champions League fondamentale per la Juventus”

Marco Bellinazzo ha parlato dello stato di salute delle casse della Juventus: per il giornalista, il ritorno in Champions sarebbe essenziale

Intervistato a Radio Radio, Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore, ha parlato dello stato di salute delle casse della Juventus. Ecco le sue parole: “Exor negli ultimi quattro anni, per varie complicazioni tra Covid e l’investimento CR7, ha immesso 900 milioni nelle casse della Juventus, ed è già un contributo importantissimo. Nessun’altra società lo ha fatto nell’ultimo decennio. Detto questo la Juve ha subìto un danno economico di 115 milioni tra l’anno scorso e quest’anno per il mancato accesso alle coppe. Ora sta riducendo le perdite, anche perché contestualmente alla non partecipazione alle coppe si è scelto di puntare sui giovani. Diciamo che la situazione è in miglioramento e la Champions (e il mondiale per club) è fondamentale. Anche perché ora la Juventus cerca un nuovo main sponsor e deve sostituire il contratto con la casa madre da 50 milioni: chiaramente la qualificazione è importante per arrivare a quella cifra".