Belli: “Bisognerebbe fare un monumento ad Allegri”

Paolo Belli , cantautore e noto tifoso juventino, ha detto la sua sui bianconeri . Ecco le sue parole a Tuttosport: "E' un momento difficile, ora come mai bisogna amare la Juve . E' proprio quando ci sono i bassi che servono fede, passione a more per la nostra squadra. Spero di rivedere i bianconeri di inizio stagione.

Ormai quando si parla di Juve, c'è la divisione tra Allegri in e Allegri out. Io credo dobbiamo fare un monumento a questa persona soprattutto per l'ultima stagione, se non c'era lui ce ne facevano passare di tutti i colori.