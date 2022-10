Belardi sicuro: “Perin è un portiere affidabile, ma Szczesny è il primo”

Emanuele Belardi , ex portiere della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a JuventusNews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Perin e Szczesny ? Stiamo parlando di due bravissimi portieri. E’ chiaro che le gerarchie alla Juve sono già fatte: Szczesny è il primo e Perin sulla carta il secondo. Ciò non toglie che Perin ha fatto benissimo ed è di grande affidabilità. Ora dipende da Szczesny continuare su livelli importanti. Altrimenti la Juve sa che alle sue spalle c’è un portiere forte come Perin".

Su Del Piero: "Chi non vorrebbe una bandiera nella propria squadra? Maldini lo è e ha dimostrato anche di saperci fare. Alla Juve c’è Pavel che comunque sia è stato una bandiera e ora è un dirigente. Poi bisogna sempre capire dove è l’immagine dell’ex campione e se c’è la capacità. Tutti vogliono bene a Del Piero per quello che ha fatto in campo, però poi fuori inizia una nuova vita e un nuovo lavoro in cui deve dimostrare di saperci fare".