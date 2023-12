Belardi: “L’attuale Juve è una squadra blasonata con mentalità operaia”

Emanuele Belardi ha espresso la sua opinione sull'attuale Juventus: l'ex portiere descriverebbe i bianconeri come una grande squadra operaia

Intervistato a Radio Bianconera, Emanuele Belardi ha parlato della Juventus vista in questa prima parte di stagione. Per' l'ex portiere bianconero, la squadra di mister Allegri si caratterizzerebbe per una mentalità "lavoratrice". Un modo di interpretare il calcio un po' anomalo se considerato il prestigio del club.