Belardi: “Juve? Contano solo i risultati, Rabiot è cresciuto tanto”

Emanuele Belardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Oggi le tantissime difficoltà fanno si che si dà la possibilità ai giovani di poter mettersi in mostra, come succede al Barcellona che ha dei problemi economici. Lo stesso Real Madrid con Ancelotti fa giocare tanti giovani. Io credo che questa sia l’unica strada da imboccare oggi perché ormai le difficoltà economiche incombono su tutti. L’unica soluzione per sistemare le cose è far crescere i giovani per provare a creare la squadra del futuro. Non tutti ci riescono, ma la Juve ha già dei ragazzi che stanno giocando e maturando. E’ normale che tutti vorrebbero una squadra di campioni – e la Juve in passato ne ha avute – ma la situazione è cambiata e la strada presa dai bianconeri è giusta.