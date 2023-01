beIN in Francia oscura Juve-Atalanta: ecco il motivo

La Juve si prepara a sfida l'Atalanta in Serie A e milioni di tifosi bianconeri non vedono l'ora di assistere il big match contro la squadra di Gasperini. In Francia sarà però impossibile vedere la sfida. Il motivo? L'emittente tv beIN è stata costretta a oscurare la partita. O meglio, tutte le partite dell'Atalanta. I bergamaschi hanno infatti come sponsor sulla maglia Plus 500, piattaforma di trading finanziario con sede a Cipro. Sul suo sito web campeggia un banner di avvertimento sul "rischio elevato di rapida perdita di capitale".