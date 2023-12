Beccantini: “Ho colto di rado la differenza tra Monza e Juventus”

Roberto Beccantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima partita con il Monza.

Roberto Beccantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ultima gara con il Monza. Ecco le sue parole: "Figuriamoci se Max, alla vigilia, non l’aveva menzionato: la scorsa stagione, con il Monza, zero punti e zero gol (0-1, 0-2).

Con tutto il rispetto, un minimo di differenza sarebbe dovuta emergere comunque. Sono sincero: l’ho colta di rado. Non in Vlahovic e, salvo piccoli spunti, neppure in Chiesa. Succede, se miri esclusivamente, o quasi, a difenderti.

La sentenza sposta la classifica (Madama prima per due notti, in attesa di Napoli-Inter), non la filosofia che il popolo peserà sulla bilancia del risultato. E questo è un risultatone. Finché dura".

